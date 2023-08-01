«Кубок губернатора Владимирской области» по мотокроссу впервые прошел в Ковровском районе

Фото с сайта Министерства спорта Владимирской области.

В соревнованиях могут принять участие спортсмены из всех уголков нашей страны. В будущем планируется включить это мероприятие в ежегодный календарь Федерации мотоциклетного спорта России.

Идею проведения таких соревнований предложил ковровский спортсмен, Чемпион России по мотокроссу 2020, бронзовый призёр Чемпионата России 2021, мастер спорта, действующий спортсмен команды Ковровского района СТК «Заречье», победитель кубка страны и тренер Владислав Барсуков. В свою очередь, губернатор Владимирской области Александр Авдеев и глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов поддержали его инициативу. Об этом сообщает региональная пресс-служба Министерства физической культуры и спорта.

Согласно федеральному отчёту «Сведения о физической культуре и спорте» за 2022 год во Владимирской области мотоциклетным спортом занимается 466 человек. Из них: в городе Владимире – 52, Коврове – 112, округе Муром – 24, Александровском районе – 40, Вязниковском районе – 130, Камешковском районе – 23, Ковровском районе – 43, Кольчугинском районе – 30, Петушинском районе – 12. Кроме того, в двух спортивных школах Ковровского района открыты отделения по мотоциклетному спорту — в МАУ СШ «Мотодром Арена» и в МАУ СШ «Дворец спорта».