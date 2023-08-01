Владимирскому Государственному университету исполнилось 65 лет

. Фото: Валерия ПРОНИНА

1 августа исполнилось 65 лет со времени основания Владимирского государственного университета имени братьев Столетовых. Об этом у себя в телеграм-канале сообщила администрация города Владимира.

Действительно, главный вуз Владимирской области был создан в 1958 году. Изначально он являлся филиалом Московского вечернего машиностроительного института, затем – Московского института электронного машиностроения. Лишь в 1964 году институт получил самостоятельность, получив более известное владимирцами название - Владимирский политехнический институт. Долгое время горожане называли его "политех" (некоторые говорят о нем так до сих пор).

В новейшее время вуз несколько раз преобразовывался. В 1993 года он получил следующее название: Владимирский государственный технический университет. А с 1996 года его название приняло современное звучание - Владимирский государственный университет. Кстати, упоминание братьев Столетовых в названии университета - это заслуга губернатора Николая Виноградова, который подписал соответствующее постановление в 2008 году.