Владимирские спортсмены завоевали серебро и бронзу по самбо на Летних играх сурдлимпийцев

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В Уфе с 29 по 31 июля прошли Международные соревнования «Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» по спорту глухих (самбо). В них приняли участие спортсмены из Владимирской области, ставшие призерами турнира. Екатерина Лапина завоевала серебряную медаль в весовой категории 54 кг. Бронзовая медаль досталась Артему Косачеву в весовой категории свыше 98 кг.

Всего представители Владимирской области удостоены пяти наград Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Иван Константинов (весовая категория 97 кг) и Александру Пастушенко (весовая категория 67 кг) завоевали золотые медали в соревнованиях по греко-римской борьбе. Легкоатлет Кирилл Ирха стал бронзовым призером в метании диска.