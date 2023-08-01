В Суздале идет реставрация Торговых рядов

фото из телеграм-канала Александра Авдеева

Несколько дней назад в Суздале началась реконструкция Торговых рядов. Строители снимают штукатурку с фасада. Идет сверка проектной документации с авторским надзором. По словам губернатора Александра Авдеева, фронт работ большой, поэтому подрядчик обещает в ближайшее время увеличить численность бригады на объекте.

«Подрядчиком является компания "Акместрой". Срок реализации проекта – 14 месяцев. Самое важное, что мы упираемся в праздничные мероприятия 2024 года. Это крайне важно. И просим подрядчика работы по фасаду провести в первоочередном порядке для того, чтобы в праздничный год мы минимизировали эту ситуацию на улицах города Суздаля», - цитируют заместителя губернатора Александра Ремигу "ГТРК-Владимир".

Реставрация Торговых рядов включает в себя наружную и внутреннюю реконструкцию здания, ремонт кровли, замену остекления, покрытия галереи.