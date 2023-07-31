Владимирские энергетики готовят электросети к зиме

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев у себя в телеграм-канале сообщил, что 31 июля состоялось оперативное совещание вместе с энергетиками, где подвели промежуточные итоги подготовки к зиме.

Большой упор в ходе совещания был сделан работе филиала «Владимирэнерго». Те для профилактики падений деревьев и снега на электропровода расчистили 1,1 тысячи га трасс ЛЭП 6-110 кВ, увеличили ширину просек вдоль воздушных линий 6-10 кВ на площади 268 га, заменили на самоизолированные около 300 км проводов, обновили 696 опор.

«Более половины годовых планов выполнено. В целом по сравнению с прошлым трёхлетним периодом в 2022–2024 гг. объёмы работ увеличены более чем в 3 раза», написал Авдеев.

Также, по словам главы региона, энергетики готовы к оперативному реагированию на аварийные ситуации. В их распоряжении 95 бригад на местах и 10 мобильных бригад, 152 и 29 единиц техники соответственно, а также 308 резервных источника электроснабжения.

Напомним, что вопросам модернизации электросетей занялись после снежной зимы 2022 года, когда сельские территории мучились от постоянных перебоев с электричеством.