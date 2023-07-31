Владимирцев предупреждают о сильных магнитных бурях

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Жителей Владимирской области предупреждают о сильных магнитных бурях.

С 1 августа по 2 августа будут ощущаться атмосферные атаки силой два балла, со 2 августа до 4 августа мощность ударов возрастет до трех баллов. С 4 августа до 13 августа можно ожидать умеренный фон на уровне двух баллов. Затяжной магнитный шторм уровня G1 разразится над нашей планетой 13 и 14 августа. Затем геомагнитный фон ещё раз незначительно повысится 15 августа.

Магнитные бури могут вызывать головные боли, бессонницу, проблемы с сердечно-сосудистой системой.