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НовостиОбщество31 июля 2023 12:09

Владимирцы смогут наблюдать два суперлуния

Одно из них пройдет уже 1 августа
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на 1 августа ожидается завораживающее астрономическое явление - суперлуние. В этот момент луна находится в ближайшей точке к Земле и видится яркой и огромной. Астрономы говорят, что даже при помощи обычных биноклей и телескопов можно рассмотреть ее кратеры и «моря». Так что рядовые владимирцы смогут увидеть это явление.

Второе суперлуние будет 30 августа. Так как лунная фаза длится 29,5 дня, два суперлуния в течение одного месяца происходят довольно редко. Второе полнолуние при этом принято называть голубой луной.