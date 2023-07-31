С 1 августа у владимирцев повысятся страховые и накопительные пенсии

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С 1 августа владимирский областной Социальный фонд проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2022 году пенсионеров. Корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы.

Выплаты также будут увеличены получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат.

Августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента (стоимость 1 пенсионного коэффициента – 123 77 рублей). В среднем повышение составит 240 рублей. По предварительным данным, перерасчет страховых пенсий в этом году получат 104 627 владимирских пенсионеров.

Также будет увеличен размер выплат пенсионных накоплений: накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, которую получают участники программы софинансирования пенсии. Накопительные пенсии 1 217 владимирцам с августа будут увеличены на 9,83%. Ежемесячная прибавка к пенсии 338 участников программы софинансирования пенсионных накоплений будет повышена на 10%.

До 1 августа Социальный фонд также завершит доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в течение прошлого года. Всего перерасчет получат 1 852 человека, средний размер разовой доплаты им составит 6461,35 рублей.