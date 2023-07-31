За неделю во Владимирской области произошло 51 ДТП

Фото с сайта регионального УМВД

За прошлую неделю во Владимирской области произошло 51 ДТП, в которых 3 человека погибли, в том числе 1 ребенок, и 67 человек получили различные травмы, в том числе травмированы 12 детей, сообщили в областном УМВД.

Полицейскими оформлено 321 происшествие с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 107 нетрезвых водителей.

Несколько аварий произошло в выходные. В частности, 29 июля около 13.35 в Муроме на ул. Московская у д. 103 водитель автомобиля «Ниссан» на регулируемом перекрестке ул. Куйбышева - ул. Московская, при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем «Фольксваген». Девятилетний пассажир "Ниссана" направлен на лечение.

30 июля около 15.10 на 288 км автодороги М-7 «Волга» в Вязниковском районе водитель автомобиля «Вольво» не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении автомобиля «Митсубиси» и столкнулся с ним. В результате ДТП трое пассажиров «Митсубиси» направлены на лечение.