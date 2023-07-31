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НовостиПроисшествия31 июля 2023 10:01

На пожаре в Муроме спасли мужчину

Было эвакуировано 7 человек, из них 2 детей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

31 июляв 10.46. поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу в Муроме, на ул. Льва Толстого.

По прибытии было установлено, что горит на 5 этаже жилого дома. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар на площади 44 квадратных метра.

На пожаре был спасен мужчина, он был госпитализирован. Дополнительно были эвакуированы 7 человек, в том числе 2 детей. Для ликвидации пожара привлекались 20 человек личного состава и 6 единиц техники.