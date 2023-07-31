Житель Судогды пырнул приятеля вилами из-за религиозных разногласий

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утверждено обвинительное заключение в отношении 47-летнего жителя Судогды. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что мужчина и двое его знакомых во второй половине дня 9 мая этого года распивали спиртные напитки в одном из домов села Заястребье. Ночью, когда мужчины были уже сильно пьяны, между двоими из них произошел спор на религиозной почве. сообщает областная прокуратура.

Обвиняемый, посчитав высказывания приятеля оскорбительными, взял вилы и ударил ими в грудь потерпевшего. Увидев кровь на теле жертвы, злоумышленник сразу проводил его домой, где стал обрабатывать рану и вызвал скорую помощь, впоследствии пострадавший был госпитализирован.

Свою вину мужчина признал. Его заключили под стражу. Уголовное дело направлено Судогодский районный суд.