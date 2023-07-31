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НовостиОбщество31 июля 2023 9:25

За неделю во Владимирской области от клещей пострадало 195 человек

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦ

За прошедшую неделю в лечебно – профилактические организации Владимирской области по поводу присасывания клещей обратилось 195 человек, среди них 32 ребенка.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (25 марта) в больницы области обратилось 2119 человек, в том числе 519 детей. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.

«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследовал клещей на зараженность возбудителями клещевых инфекций. За 30 неделю обнаружены 22 положительных находки среди клещей, снятых с людей: ИКБ (иксодовый клещевой боррелиоз) – 19, ГАЧ (гранулоцитарный анаплазмоз человека) – 2, КВЭ (клещевой вирусный энцефалит) – 1.