Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 июля 2023 9:06

Во Владимире задержана девушка с крупной партией мефедрона

23 июля была задержана 21-летняя жительница столицы 33 региона, подозреваемая в незаконном сбыте наркотиков
БОРТНИКОВА Ангелина.
фото с сайта областного УМВД

фото с сайта областного УМВД

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в квартире девушки найдены 17 свертков вещества в виде порошка, а также весы, упаковка прозрачных грипперов и набор цветной изоленты. После эксперты установили, что вещество в свертках — мефедрон, и его масса составляет более 150 грамм.

На допросе преступница призналась в преступлении. По ее словам, крупную партию наркотиков она должна была сбыть во Владимире.

В полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.