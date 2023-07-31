Во Владимире задержана девушка с крупной партией мефедрона

фото с сайта областного УМВД

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в квартире девушки найдены 17 свертков вещества в виде порошка, а также весы, упаковка прозрачных грипперов и набор цветной изоленты. После эксперты установили, что вещество в свертках — мефедрон, и его масса составляет более 150 грамм.

На допросе преступница призналась в преступлении. По ее словам, крупную партию наркотиков она должна была сбыть во Владимире.

В полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.