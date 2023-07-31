Житель Владимира из мести изуродовал автомобиль бывшей возлюбленной

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

35-летняя жительница Владимира обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный повредил ее иномарку, припаркованную во дворе жилого дома в микрорайоне Юрьевец. Материальный ущерб составил более 20 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали 44-летнего местного жителя, бывшего близкого приятеля потерпевшей.

Выяснилось, что некоторое время назад женщина поругалась со своим сожителем и решила начать «новую жизнь». Однако мужчина был иного мнения и решил отомстить. В один из дней ночью он подошел к личному автомобилю женщины и изуродовал машину: отломил боковые зеркала, повредил рамку для регистрационного номера, разбил лобовое стекло, сообщили в областном УМВД.

Мужчина во всем признался, а также полностью возместил причиненный ущерб.

20 июля было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.