В Камешковском районе ловелас обманул женщин 700 тысяч рублей

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Камешковского района. Он обвиняется в 6 эпизодах мошенничества.

Следствием установлено, что мужчина постоянного дохода не имел и поэтому решил заработать на влюбленных женщинах. С декабря 2020 года по июль 2022 года, используя вымышленные данные о себе, он предлагал женщинам в социальных сетях виртуальные знакомства, а в дальнейшем - личные встречи и создание семьи, создав образ обеспеченного руководителя в бизнес - индустрии.

В ходе общения с женщинами под различными предлогами мужчина одалживал у них деньги, которые возвращать не собирался. Женщины перечисляли ему от 89 до 200 тысяч рублей, одной из потерпевших для этого пришлось оформить кредит, сообщают в областной прокуратуре.

В общей сложности им было похищено более 700 тысяч рублей, которые он потратил на личные нужды. Свою вину мужчина не признал, однако частично возместил ущерб потерпевшим.

Уголовное дело направлено в Камешковский районный суд.