Во Владимирской области август начнется с теплой солнечной погоды

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владимирской области август начнется с теплой и солнечной погоды. 1 августа столбик термометра поднимется до +25 градусов, 2 августа будет солнечно и +24 градуса, 3 августа воздух прогреется до +26 градусов.

4 и 5 августа, судя по прогнозу "Гисметео" будет дождливо, столбик термометра поднимется до +24 и +27 градусов соответственно.

С 6 по 9 августа будет жаркая погода - до +28 градусов. С 10 по 15 августа ожидается дождливая погода, температура будет колебаться от +19 до +25 градусов. После этого будет всего несколько жарких дней, в остальное время температура не будет подниматься выше +25 градусов.