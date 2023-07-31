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НовостиОбщество31 июля 2023 6:48

В Коврове больница задолжала поставщикам больше 4 миллионов рублей

После вмешательства прокуратуры долг был погашен в полном объеме
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ковровская городская прокуратура установила , что Центральная городская больница заключила контракты с 30 предпринимателями на поставку лекарственных препаратов, расходных материалов, предоставление охранных услуг и прочих услуг.

Несмотря на то, что условия контрактов поставщиками выполнены в полном объеме, медицинским учреждением оплата по ним в срок не произведена. На момент проверки размер задолженности превышал 4 миллиона рублей, сообщает областная прокуратура.

По результатам проверки прокурором главному врачу учреждения здравоохранения внесено представление. В результате прокурорского вмешательства задолженность по исполненным контрактам погашена в полном объеме.