В Коврове больница задолжала поставщикам больше 4 миллионов рублей

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Ковровская городская прокуратура установила , что Центральная городская больница заключила контракты с 30 предпринимателями на поставку лекарственных препаратов, расходных материалов, предоставление охранных услуг и прочих услуг.

Несмотря на то, что условия контрактов поставщиками выполнены в полном объеме, медицинским учреждением оплата по ним в срок не произведена. На момент проверки размер задолженности превышал 4 миллиона рублей, сообщает областная прокуратура.

По результатам проверки прокурором главному врачу учреждения здравоохранения внесено представление. В результате прокурорского вмешательства задолженность по исполненным контрактам погашена в полном объеме.