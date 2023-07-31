Малоимущая жительница Мурома проживает в аварийном помещении

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Жительница Мурома обратилась в прокуратуру. Выяснилось, что постановлением администрации одно из помещений жилого дома, расположенного на территории города, признано непригодным для проживания.

При этом заявительнице, признанной администрацией малоимущей и нуждающейся в жилом помещении, новое жилье не предоставлено. Органом местного самоуправления действенных мер, направленных на обеспечение жилищных прав женщины, не принято, сообщает областная прокуратура.

По результатам проверки прокурор обратился в Муромский городской суд с заявлением о возложении на администрацию о.Муром обязанности устранить допущенное нарушение. Восстановление жилищных прав заявительницы находится на контроле городского прокурора.