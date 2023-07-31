фото из группы ГКУ ВО "ЦБДД ВО" в ВКонтакте

Во Владимирской области 22 дорожные камеры переехали на новые места, сообщает ГКУ ВО "ЦБДД ВО".

С 31 июля по 6 августа передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог: а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 12 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 19 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» 246 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» 249 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» 323 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» 351 км; а/д М-7 «Волга» 99 км; а/д М-7 «Волга» 105 км; а/д М-7 «Волга» 123 км; а/д М-7 «Волга» 128-129 км; а/д Колокша-Кольчугино-Александров-В. Дворики 118 км; а/д Владимир-Муром-Арзамас 19 км; а/д Владимир-Муром-Арзамас 66 км; а/д Владимир-Муром-Арзамас 118 км; а/д Муром-М-7 «Волга» 14 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 8 км; а/д М-7 «Волга» 137 км; а/д М-7 «Волга» 245 км; а/д М-7 «Волга» 290 км.