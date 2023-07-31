Жители Владимирской области тратят на коммунальные услуги больше 35 процентов от расходов

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С января по май жителям Владимирской области было оказано платных услуг на 37 миллиардов 995,2 миллиона рублей. Как сообщает Владимирстат, из них почти 38 миллиардов рублей 13 миллиардов 376,5 миллионов пришлись на коммунальные платежи. Это 35,2 процента от общей суммы.

На втором месте - телекоммуникационные услуги, за которые заплатили 4 миллиарда 745,5 миллионов рублей. На третьем месте - бытовые услуги, на долю которых пришлось 4 миллиарда 423,1 миллиона из общей суммы. На транспорт жители региона потратили 4 миллиарда 358,8 процента.

Меньше всего денег население потратило на социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам – 51,3 миллионов рублей, услуги санаторно-курортных организаций – 98 миллионов, ветеринарные услуги – 142 миллиона, услуги почтовой связи и курьеров – 190,9 миллиона и юридические – 348,7 миллионов рублей.