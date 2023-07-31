Во Владимирской области спустя неделю нашли пропавшую женщину

фото из группы отряда "ЛизаАлерт"

Вечером 30 июля владимирский отряд "ЛизаАлерт" сообщил о найденной женщине, которая пропала неделю назад. Ее нашли живой.

Напомним, с 24 июля о местонахождении Галии Мазитовой ничего не было известно. Тогда к поискам подключились владимирские поисковики. Подробностей поиска они не раскрывают.

Напомним, что днем ранее, 29 июля, в Киржачском районе нашли живым заблудившего грибника. Мужчина 7,5 дней блуждал по лесу. Он так ослаб, что когда поисковики нашли его, пульс еле прощупывался. Мужчину сразу увезли в реанимацию. Сейчас его перевели в обычную палату, динамика положительная. А значит он будет жить! Родственники и простые владимирцы не устают благодарить отряд "ЛизаАлерт" и всех причастных к поиску.