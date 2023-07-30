Владимирское "Торпедо" одержало первую победу в новом сезоне

фото с сайта владимирского "Торпедо"

29 июля владимирское "Торпедо" дома сыграло с московским клубом "Динамо-2". Уже на 9-й минуте матча год забил торпедовец Ярослав Краснов. Но на 43-й минуте счет сравняли соперники. И все-таки черно-белые смогли вырвать победу. Победный гол забил Даниил Седов.

«Хорошая игра получилась с обеих сторон. Получилось так, что мы больше оборонялись — соперник очень сильный: квалифицированные футболисты, талантливые, молодые, быстрые, способные. Вдвойне приятно победить такую команду. Хороший был настрой на эту игру — сделали выводы после нелепого поражения от Орехово-Зуево»,– отметил тренер "Торпедо" Александр Горбачев.

6 августа "Торпедо" примет "Енисей-2" из Красноярска.