Служба занятости Владимирской области будет повышать финансовую грамотность безработных

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Служба занятости Владимирской области вместе с Центробанком будут повышать финансовую грамотность безработных и граждан, ищущих работу, сообщает региональное Правительство.

В центрах занятости планируется проводить обучающие мероприятия и предлагать соискателям тематические информационные материалы.

Жители области, которые ищут работу, хотят стать предпринимателями или самозанятыми, узнают: как грамотно планировать свой бюджет; на что обращать внимание, чтобы не стать жертвой финансовых мошенников; что учитывать при инвестировании и кредитовании; как обезопасить себя при оплате услуг и товаров и многое другое.