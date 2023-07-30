Во Владимирской области появятся общественные воспитатели

фото Заксобрания Владимирской области

На июльском заседании Заксобрания депутаты приняли региональный закон об общественных воспитателях несовершеннолетних.

Общественных воспитателей с согласия родителей назначают комиссии по делам несовершеннолетних городских округов и муниципальных районов. Наставники должны быть старше 18 лет, психически и физически здоровыми и быть несудимыми.

Эффективность работы общественных воспитателей будет оцениваться по таким критериям как: положительная динамика успеваемости несовершеннолетних; отсутствие прогулов; вовлечение их в общественно-полезную деятельность; формирование у них стойкой направленности на соблюдение общественных норм поведения; восстановление детско-родительских отношений.