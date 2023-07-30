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НовостиОбщество30 июля 2023 11:23

Во Владимирской области появятся общественные воспитатели

Они будут помогать трудным подросткам
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Заксобрания Владимирской области

фото Заксобрания Владимирской области

На июльском заседании Заксобрания депутаты приняли региональный закон об общественных воспитателях несовершеннолетних.

Общественных воспитателей с согласия родителей назначают комиссии по делам несовершеннолетних городских округов и муниципальных районов. Наставники должны быть старше 18 лет, психически и физически здоровыми и быть несудимыми.

Эффективность работы общественных воспитателей будет оцениваться по таким критериям как: положительная динамика успеваемости несовершеннолетних; отсутствие прогулов; вовлечение их в общественно-полезную деятельность; формирование у них стойкой направленности на соблюдение общественных норм поведения; восстановление детско-родительских отношений.