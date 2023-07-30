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НовостиОбщество30 июля 2023 11:13

В Камешковском районе искали двух заблудившихся грибников

Им помогли вытащить застрявший автомобиль
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из группы Россоюзспас Владимирской области

фото из группы Россоюзспас Владимирской области

29 июля в 15.05 спасателям аварийно-спасательного формирования АНО «Служба мониторинга по Владимирской области» поступило сообщение от дежурного ЕДДС Камешковского района. Сообщалось, что в районе деревни Марьинка мужчина и женщина заблудились в лесу.

На поиски пропавших отправилась дежурная смена АСФ в составе трех человек. Также привлекались сотрудники полиции ОМВД Камешковского района - два человека.

В 15.45 потерявшиеся самостоятельно вышли к своему автомобилю. Оказалось, что им требовалась помощь, поскольку транспортное средство село на днище и застряло. В 16.50 автомобиль вытащили из колеи. Потерявшиеся чувствовали себя хорошо, медицинская помощь им не потребовалась.