Фото с сайта регионального Министерства культуры

Гороховецкий историко-архитектурный музей оснастили современным оборудованием. В экспозициях Музея купечества «Дом Ершова (Сапожникова)» можно увидеть современные витрины с накладками из дерева, со встроенным светодиодным освещением со светорассеивающей решеткой, с безопасным антибликовым стеклом и ультрафиолетовым фильтром.

Техническое перевооружение также коснулось и Музея археологического наследия в Доме Канонникова. В зале, посвященном бронзовому веку, в новых витринах можно увидеть одни из самых интересных и ценных экспонатов. Это редкая археологическая находка для Центральной России – бронзовый топор и сохранившаяся в целом виде керамическая шаровидная амфора фатьяновской культуры. Возраст этих предметов составляет более 4 тысяч лет.

Витрины оснащены газовыми лифтами для легкого подъема колпака и фиксации его в открытом положении. Все они имеют запорные замки, а стекла покрыты защитной пленкой, обеспечивающей травмобезопасность. Приобретенное и установленное мобильное ограждение эстетично дополняет музейное пространство акцентируя внимание посетителей.

Для придания интерьеру стильного вида и уникальности приобретена стойка-ресепшен. Также имеющийся функционал стойки-ресепшен рабочего места администратора позволит конструктивно использовать технические устройства.