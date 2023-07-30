На пожаре в Муроме эвакуировали 10 взрослых и 5 детей

фото с сайта регионального управления МЧС

29 июля в 23.05 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Муроме, на ул. Куликова.

По прибытии пожарных подразделений был виден дым из окна четвертого этажа четырехэтажного дома. Предварительная площадь пожара 14 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка и имущество квартиры.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. С места пожара эвакуировано 15 человек, из них 5 детей.

К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 16 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.