Под Александровом лесовоз смял легковушку

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 28 июля в поселке Балакирево Александровского района произошло ДТП с пострадавшими.

Как сообщили в региональном УГИБДД, 25-летний водитель «КамАЗа» с прицепом при проезде нерегулируемого перекрестка столкнулся с автомобилем «Лада Калина», за рулем которого сидела 54-летняя женщина.

После столкновения пострадала женщина-водитель, а также двое ее пассажиров — 43-летний мужчина и 63-летняя женщина. Все они были доставлены бригадой «скорой помощи» в больницу с разными травмами.