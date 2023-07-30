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НовостиПроисшествия30 июля 2023 6:04

Под Александровом лесовоз смял легковушку

Пострадали три человека
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 28 июля в поселке Балакирево Александровского района произошло ДТП с пострадавшими.

Как сообщили в региональном УГИБДД, 25-летний водитель «КамАЗа» с прицепом при проезде нерегулируемого перекрестка столкнулся с автомобилем «Лада Калина», за рулем которого сидела 54-летняя женщина.

После столкновения пострадала женщина-водитель, а также двое ее пассажиров — 43-летний мужчина и 63-летняя женщина. Все они были доставлены бригадой «скорой помощи» в больницу с разными травмами.