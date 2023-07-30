После вмешательства прокуратуры во Владимире сделали парковку у здания Всероссийского общества инвалидов

Фото с сайта областной прокуратуры

На прием первого заместителя прокурора региона пришел житель областного центра. Он пожаловался на отсутствие парковки у здания Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов.

В ходе выхода на место, организованного прокуратурой Владимира с привлечением специалистов ГИБДД, городского УЖКХ и управляющей компании было установлено, что в данной организации состоит более 2000 человек с ограниченными возможностями, из них более 100 самостоятельно водят автомобиль. При этом у входа в организацию парковочные машиноместа для инвалидов отсутствовали.

Прокуратурой города Владимира начальнику УЖКХ администрации города направлена соответствующая информация. В настоящее время у входа в здание оборудована парковка на два машиноместа.