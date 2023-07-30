Студенты МГУ исследовали районы Владимирской области

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Русское деревянное зодчество стало темой практики студентов кафедры этнологии истфака МГУ им. М.В. Ломоносова. В течение двух недель пять учащихся исследовали районы Владимирской области, откуда в 1960-1970 годы были перевезены дома и сооружения, ставшие объектами Музея деревянного зодчества и крестьянского быта в Суздале.

Изучали не только целые постройки, но и отдельные их элементы, например, наличники. Студенты МГУ посетили несколько предприятий в Судогде и ее окрестностях, где выпускают такую продукцию. Ставя дело на поток, отметили они, некоторые производственники всё же заботятся о том, чтобы их изделия напоминали прежние, создававшие ажурное профилированное обрамление окон русских изб. Правда, материалы применяют современные. Встретили исследователи и мастеров, выполняющих наличники из классического материала по традиционным технологиям.

Зато сохранились еще и довольно прилично выглядят некоторые постройки, аналогичные тем, что выставлены в Музее деревянного зодчества. Речь идет о свайных амбарах. А вот что пропало в нашей местности, так это ступальные колодцы. Один из них, из села Кольцово под Селиваново, перевезли в Суздаль. Теперь ему больше ста лет. А других, по-видимому, нет.

Зато были неожиданные открытия. В Муромском районе молодые историки нашли ботник - лодку, выдолбленную из осины.

Студенты собрали довольно много интересной информации. И эти данные послужат планам дальнейшего развития Музея деревянного зодчества и крестьянского быта.