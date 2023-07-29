Ковровские трактора начнут поставлять в Африку

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Как сообщил депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин, находящийся на II саммите «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге, на выставке в рамках форума экспозиция Ковровского электромеханического завода вызывала интерес разных стран, особенно – делегации из Гамбии.

Теперь планируется наладить поставки мини-погрузчиков и тракторов в Африку. Условия сотрудничества обсудили на встрече с министром сельского хозяйства Гамбии Демба Сабалли, первым заместителем министра Минпромторга РФ Василием Осьмаковым и директором департамента международной кооперации министерства Романом Чекушовым.

Решено, что трактора, которые будет поставлять КЭМЗ, адаптируют под африканские условия. Кроме того, будет налажено постпродажное обслуживание, в том числе поставка запчастей в течение пяти лет, а завод и организации профобразования Владимирской области помогут в подготовке кадров.