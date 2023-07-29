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НовостиОбщество29 июля 2023 16:08

Ковровские трактора начнут поставлять в Африку

Но сначала их адаптируют под условия жаркого континента
Полина Немчинова
Полина Немчинова
Фото предоставлено Правительством Владимирской области

Фото предоставлено Правительством Владимирской области

Как сообщил депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин, находящийся на II саммите «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге, на выставке в рамках форума экспозиция Ковровского электромеханического завода вызывала интерес разных стран, особенно – делегации из Гамбии.

Теперь планируется наладить поставки мини-погрузчиков и тракторов в Африку. Условия сотрудничества обсудили на встрече с министром сельского хозяйства Гамбии Демба Сабалли, первым заместителем министра Минпромторга РФ Василием Осьмаковым и директором департамента международной кооперации министерства Романом Чекушовым.

Решено, что трактора, которые будет поставлять КЭМЗ, адаптируют под африканские условия. Кроме того, будет налажено постпродажное обслуживание, в том числе поставка запчастей в течение пяти лет, а завод и организации профобразования Владимирской области помогут в подготовке кадров.