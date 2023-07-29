Во Владимире официально подорожал квадратный метр жилья

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Во Владимире пересчитали стоимость «социального» квадратного метра жилья, который утверждает администрация. Согласно постановлению , опубликованному на официальном сайте администрации областной столицы, стоимость квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании город Владимир на III квартал 2023 года составит 81 186 рублей. Рост заметный: в первом квартале этого года официальная стоимость квадратного метра составила 72 463 рубля, во втором – 73 911.

Официальная стоимость «квадрата» важна для определения размера социальных пособий для отдельных категорий жителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, она учитывается при строительстве или приобретении жилья за счет бюджета, а также при признании горожан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

После увеличения стоимости квадратного метра вырастет размер субсидий для молодых, многодетных семей, а также бюджетников и федеральных очередников во Владимире. Он увеличится примерно на десять процентов.