В Суздале пройдет фестиваль духовной музыки

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В августе жители и гости города -музея смогут побывать на Международном фестивале духовной музыки «Голоса Суздаля». Проект Владимиро-Суздальского музея-заповедника соберёт церковные хоры из России и Сербии, выступления которых пройдут как в интерьерах музея, так и в действующих храмах.

Откроет фестиваль 9 августа хор Спасо-Евфимиева монастыря Суздаля, из Сербии приедет белградский «Хор королевы Марии», а Луганскую область представит Архиерейский хор Свято-Николаевского собора города Алчевска. Также будут хоры из монастырей и храмов разных городов России, а на закрытии фестиваля 19 августа в Крестовой палате в Суздале выступит хор московского Данилова монастыря - один из ведущих мировых коллективов, исполняющих духовную музыку.

Это первый фестиваль такого рода в Суздале.

- Суздаль насыщен разноплановыми событиями, ориентированными, в том числе, на религиозную сферу, но при этом фестивали церковных хоров до настоящего времени не проводились, - сообщила генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева.

В музее объяснили, что решили занять эту нишу, чтобы отметить роль Суздаля как центра духовной жизни.