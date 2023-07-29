В Александрове суд заставил страховщиков заплатить вдове с детьми

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Александрова осенью 2021 года потеряла мужа, который скоропостижно скончался, и осталась одна с двумя детьми. Скончавшийся супруг был застрахован по нескольким договорам личного страхования, в том числе на случай смерти и скончался в то время, когда договор страхования действовал.

Но страховщики отказали ей в выплате, сославшись на согласованные между сторонами условия страхования. Погибший в момент смерти находился в состоянии алкогольного опьянения, а это, по мнению страховщиков, позволяло им не платить: при проведении проверки по факту обнаружения трупа мужчины в его крови эксперт обнаружил этиловый спирт в дозе, соответствующей тяжелой степени опьянения.

Вдова обратилась в суд, и тот встал на ее сторону. По мнению Александровского городского суда, нахождение застрахованного лица в нетрезвом состоянии в момент смерти само по себе не является безусловным основанием к отказу в выплате. Для освобождения страховщика от обязательств, необходимо установить наличие причинно-следственной связи между алкогольным опьянением застрахованного лица и его гибелью. Но такой связи в ходе судебного разбирательства таковой не нашли.

В итоге суд взыскал со страховщиков, отказавших в выплате местной жительнице с двумя несовершеннолетними детьми, около трех с половиной миллионов рублей.