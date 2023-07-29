В Юрьев-Польском нетрезвая мать не смогла спасти тонувшего ребенка

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Следком возбудил уголовное дело по факту гибели девятилетнего мальчика. Напомним, вечером 28 июля 44-летняя женщина вместе со своими тремя детьми и подругой пришла к необорудованному для купания пожарному пруду, расположенному на пересечении улиц Артиллерийской и Заводской. Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, по предварительным данным многодетная мать была нетрезвой.

За девятилетним мальчиком никто не следил и он зашёл в воду. Но ребенок не умел плавать и стал тонуть, а вскоре ушел под воду. Вытащить его из пруда помогли прохожие, но было уже поздно – спасти ребенка не удалось.

Как отмечают следователи, мать погибшего мальчика до этого не раз привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. Также свою проверку проводит прокуратура.