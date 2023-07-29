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НовостиПроисшествия29 июля 2023 10:12

В Юрьев-Польском утонул девятилетний мальчик

Школьник пошел купаться вместе с мамой
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трагедия произошла вечером 27 июля в Юрьев-Польском. По предварительным данным, местная жительница с двумя маленькими детьми отправилась окунуться на пожарный пруд на улице Заводской. Официального пляжа там нет, спасателей тоже, и когда 9-летний мальчик стал тонуть, мама не смогла его спасти. Тело ребенка смогли найти только ночью, спустя несколько часов поисков.

Прокуратура Юрьев-Польского района организовала проверку по факту утопления ребенка в пожарном пруду. СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности, расследование которого находится на контроле прокуратуры региона.