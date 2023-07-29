Владимирским медикам не выплачивали положенные деньги

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Как рассказали в областной прокуратуре, за полгода выявили более 2000 нарушений трудовых прав жителей, к ответственности привлекли более 400 должностных лиц, в суды направлено 222 иска для восстановления справедливости, возбуждено четыре уголовных дела.

Части всего при оплате труда нарушения допускали в сфере медицины. Так во Владимире, Александровском, Гусь-Хрустальном, Кольчугинском, Муромском, Селивановском и Суздальском районах обнаружили нарушения при начислении стимулирующих выплат. Например, в Курловской районной больнице два медика получили стимулирующие выплаты только после вмешательства прокуратуры.

Впрочем, пока некоторые из медработников не получали положенное, другие медики незаконно получали дополнительные деньги. В Кольчугинской районной больнице санитарки получали оклад 3300 рублей, они лишились части зарплаты, потому что одной из заведующих незаконно начислили дополнительные выплаты - 1,8 миллиона рублей. Деньги она получила за работу, которую по версии следствия не выполняла. Теперь возбуждено и расследуется уголовное дело по факту незаконного начисления компенсационных выплат в больнице.