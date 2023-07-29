Во Владимирской области оцифровали 34 уникальных издания

Пресс-служба Правительства Владимирской области

В рамках национального проекта «Культура» Владимирская областная научная библиотека перевела в электронный вид 34 ценные книги из своего фонда. Уникальные издания этой осенью можно будет посмотреть на сайте Национальной электронной библиотеки. Уникальные издания для оцифровки для Национальной электронной библиотеки отобрала экспертная комиссия, они пополнят тематический раздел «Памятники печати региональных типографий».

Сейчас оцифрованы книги, вышедшие в первые десятилетия работы местных типографий. Это, в том числе, каталоги Владимирской городской публичной библиотеки 1897-1898 годов и 1899-1900 годов. Благодаря им можно узнать, что в те годы читали владимирцы, что привлекало их в печати и на кого ориентировались владимирские библиотеки тех лет.

Так большой популярностью в конце XIX – начале XX веков во Владимирском крае пользовались поэты-самоучки Ефим Груздев и Прокопий Мунисов, родившиеся в Ковровском уезде и описавшие в литературе крестьянский труд. Также есть книга «Из записок агронома» Андрея Алексеевича Новикова (1861 – 1922), писавшего под псевдонимом Аннин.

Сектор редких книг и рукописей предоставил для оцифровки ряд отечественных изданий начала XIX века и одно – рубежа XIX-начала XX веков. В планах оцифровка двухтомник военного писателя и мемуариста принца (князя) Шарля Жозефа де Линя «Письма и мысли», который служил в России под командованием Григория Потёмкина. Напомним, работа по оцифровке редких изданий продолжается четвертый год.