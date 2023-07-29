В Селивановском районе незаконно вырубили сосен на четверть миллиона

. Фото: "КП" Архив

Нарушения вскрылись во время прокурорской проверки. Как сообщает областная прокуратура, в выделе 10 квартала 42 Малышевского участкового лесничества ГКУ ВО «Селивановское лесничество» неизвестные незаконно вырубили несколько сосен. Общий ущерб от «черных лесорубов» составил почти 250 тысяч рублей.

Материалы проверки направлены природоохранным прокурором в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ - незаконная рубка в особо крупном размере. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.

Напомним, при этом основной ущерб лесам по официальным причиняют отнюдь не незаконные вырубки – это примерно один процент. Больше всего леса во Владимирской области страдают от вырубок при строительстве дорог.