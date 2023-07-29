Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 июля 2023 5:41

В Селивановском районе незаконно вырубили сосен на четверть миллиона

Теперь «черных лесорубов» ищет полиция.
Полина Немчинова
Полина Немчинова
.

.

Фото: "КП" Архив

Нарушения вскрылись во время прокурорской проверки. Как сообщает областная прокуратура, в выделе 10 квартала 42 Малышевского участкового лесничества ГКУ ВО «Селивановское лесничество» неизвестные незаконно вырубили несколько сосен. Общий ущерб от «черных лесорубов» составил почти 250 тысяч рублей.

Материалы проверки направлены природоохранным прокурором в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ - незаконная рубка в особо крупном размере. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.

Напомним, при этом основной ущерб лесам по официальным причиняют отнюдь не незаконные вырубки – это примерно один процент. Больше всего леса во Владимирской области страдают от вырубок при строительстве дорог.