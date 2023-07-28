Еще 19 добровольцев отправились в зону СВО из Владимира

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28 июля из Владимира в учебные подразделения Минобороны РФ отправились служить еще 19 добровольцев. Военнослужащие представляют всю Владимирскую область. В зону СВО они отправились по контракту, сообщили в телеграм-канале администрации города Владимира.

«Вы добровольно пошли на этот шаг. Сегодня вас отправят в учебные части для подготовки в зону СВО. Мы желаем вам здоровья и вернуться домой с победой!», - напутствовал ребят заместитель военного комиссара Владимирской области, полковник Владимир Корало.

Напомним, что из Владимирской области в зону СВО добровольцы отправляются с конца мая.