Во Владимир привезли четыре новых "Волгобаса"

фото из телеграм-канала Государственной транспортной лизинговой компании

Еще 4 новых автобуса производства собинского завода «Волгабас» переданы во Владимир, сообщает Государственная транспортная лизинговая компания в своем телеграм-канале. Сейчас общественный транспорт находится в депо муниципального перевозчика «Владимирпассажиртранс».

Ранее компания передала в лизинг городскому перевозчику 30 новых автобусов ЛИАЗ-529265. 18 из них уже вышли на маршруты.

Всего в этом году владимирский парк общественного транспорта получит 100 новых автобусов и четыре троллейбуса.