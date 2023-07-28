Из-за дефекта котельной жители Загородного остались без горячей воды

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Загородного в социальных сетях пожаловались на отсутствие горячей воды. Люди говорят, что сначала планово отключили на две недели, а потом горячая вода пропала из кранов неожиданно. Никаких объявлений при этом нет.

Выяснилось, что специалисты "Владимирских тепловых сетей" устраняют дефект на Котельной загородной зоны. На время работ приостановлена подача горячей воды в дома по адресам: к. Песочная 2, Зеленая 53а,58,60,60в,62,64,66,68; Песочная 7,9,11,13,15; Судогодское шоссе 11б,17,17а,19,23,23а,11б,17,17а,19,23,23а,23б,23г,25,25а,27,27а,27в, 27ж,29,29а,29д,31, 33,35,37,39,39а,39б,39д,3а,41,43,45,5,51,51б,51в, 51д,51г,59,65,67,67а,69,71,71а.

Как сообщили в компании "Т-Плюс", восстановление поставки горячей воды потребителям начнется с 18 часов 28 июля и будет вестись поэтапно, с поочередным подключением жителей. Завершение работ запланировано к 8 часам 29 июля.