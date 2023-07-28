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НовостиОбщество28 июля 2023 12:35

29 июля в Гороховце перекроют движение

Ограничения будут связаны с празднованием Дня города
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Евгения КОРОБКОВА

29 июля в Гороховце перекроют движение транспорта на трех улицах, сообщает районная администрация. Ограничение связано с празднованием Дня города.

Проезд будет закрыт с 9 до 12 часов на улице Набережной (от дома № 19 до дома № 33), с 10 до 24 часов от Школьного переулка (в районе дома № 1) до улицы Ленина (дома № 31) и на улице Советской (от дома № 4 до дома № 16).

Объехать перекрытые участки можно будет по улицам Набережной (только для легкового транспорта), Луначарского и Пушкинскому переулку.