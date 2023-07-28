Во Владимирской области продлены налоговые льготы для инвесторов

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На июльском заседании Законодательного Собрания занимались не только проблемой возвращения в регион рожениц, но и принимали законы, связанные с налоговой политикой. В частности был принят законопроект, который продлевает поддержку инвесторов.

На самом деле уже с 2002 года в области существуют налоговые льготы для инвесторов. В зависимости от категории процентная ставка налога на прибыль находится в диапазоне между 13,5 и 17%. Действие именно этой формы поддержки депутаты продлили до 1 января 2025 года.

В ходе заседания озвучили расчеты, проведенные профильным министерством. Они указывают на то, что льгота обойдется бюджету в пределах 160 млн рублей. Однако эти деньги отбиваются. Так как в 2021 году предприятия, получившие данную преференцию, принесли области около 1 млрд рублей налогами. При этом сама политика льгот для инвесторов делает регион привлекательнее.