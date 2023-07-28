Во Владимире на улице Сакко и Ванцетти оштрафовали торговцев

фото с сайта мэрии

28 июля сотрудники мэрии совместно с инспекторами ГИБДД и специалистами региоанльного Роспотребнадзора провели очередной рейд на улице Сакко и Ванцетти. Здесь периодически ведется незаконная торговля овощами и фруктами из припаркованных с нарушением правил автомобилей или со стоящих на земле ящиков.

У нелегальных торговцев в большинстве своем нет ни документов, удостоверяющих качество товара, ни надлежаще оформленных сведений о производителе и поставщике продукции. Продавцы-нелегалы захламляют улицу мусором и гниющими на жаре пищевыми и бытовыми отходами, а фуры и фургоны «подпольщиков» сужают и без того скромную проезжую часть улицы Сакко и Ванцетти, создавая проблемы пешеходам и автомобилистам.

По результатам рейда сегодня составлено 4 административных материала. Сотрудники городского УМВД составили 1 материал за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Нарушение влечет наложение штрафа в размере до 2 тысяч рублей. Также одни материал составлен за торговлю в неустановленных местах. Нарушение влечет наложение штрафа в размере до 2 тысяч рублей. А сотрудниками ГИБДД оформлено 2 протокола за нарушение Правил дорожного движения.