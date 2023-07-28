В Киржаче вор, увлекшись выбором товара, не заметил прибытия полицейских

скрин с камер видеонаблюдения

Ночью 22 июля в дежурную часть полиции поступил звонок от диспетчера частной охранной организации с сообщением о том, что неизвестный проник в сетевой магазин, расположенный в Киржаче.

По указанному адресу оперативно прибыли полицейские ППС. Внутри магазина, двери которого оказались заперты, находился посторонний человек. Мужчина так увлекся выбором товара, который он складывал в приготовленные пакеты, что не обратил внимания на прибывший патрульный автомобиль. Чтобы не наносить ущерб супермаркету, сотрудники полиции и охраны вызвали товароведа, которая, приехав на место, открыла магазин, сообщили детали в областном УМВД.

Вором оказался 34-летний безработный житель Юрьев-Польского района. Ранее он был судим за кражи, угоны и незаконное проникновения в жилище. В магазин он проник, сумев отжать створки автоматических входных дверей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения и посчитав приготовленные к выносу продукты питания, было установлено, что мужчина самостоятельно «отоварился» на сумму более 2 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу".