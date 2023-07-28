В Судогде нетрезвый водитель попался на продаже наркотиков в туалете больницы

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Судогодский районный суд вынес приговор в отношении 30-летнего местного жителя.

Установлено, что мужчину лишили прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Однако он удостоверение не сдал. При этом 24 января этого года автомобиль марки «Киа Спектра», за рулем которого сидел осужденный, остановили сотрудники ГИБДД. Они заподозрили, что мужчина пьян, поскольку у него было красное лицо и странное поведение. Однако от прохождения освидетельствования он снова отказался.

Кроме того, 7 февраля мужчина, находясь в туалете поликлиники Судогодской ЦРБ, продал наркотики сотруднику полиции, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», сообщает областная прокуратура.

Приговором суда виновному назначено лишение свободы на 4 года 1 месяц с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.

Автомобиль осужденного «Киа Спектра» конфискован и обращен в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.