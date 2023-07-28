Кинотеатр "Художественный" во Владимире собираются восстановить

Так выглядит кинотеатр внутри. Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Старейший кинотеатр Владимира «Ампир», известный большинству жителей города как «Художественный», перешел в ведение областных властей. Так что теперь за него отвечает Правительство 33 региона.

Губернатор Александр Авдеев после этого выделил из регионального бюджета около 7 млн рублей на научно-проектную документацию по сохранению кинотеатра. А 27 июля состояние объекта оценили заместитель Губернатора Владимир Куимов, министр культуры Ольга Демина, начальник инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Мария Волозина и директор ГБУК ВО «Киноцентр» Елена Ермакова, на балансе которой и находится "Художка". Фотографии из кинотеатра показывают, что состояние объекта оставляет желать лучшего. По сути, его можно назвать складом строительного мусора.

«Научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия, как и ПСД на её основе, мы должны сделать за счёт областного бюджета. А вот дальше будем привлекать и федеральные программные средства. Будем рады и меценатам. Параллельно с разработкой научно-проектной документации начинаем создавать концепцию кинотеатра», – заявил Владимир Куимов.