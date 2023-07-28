В Петушках работница маркетплейса украла товар на 210 тысяч рублей

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С заявлением о хищении товара на сумму более 210 тысяч рублей в начале июля в полицию обратилась директор пункта выдачи известного маркетплейса, расположенного в городе Петушки.

Разбираясь в обстоятельствах, полицейские пришли к выводу, что к совершению кражи причастна одна из работниц пункта, а именно 20-летняя местная жительница. На допросе она созналась в содеянном, пояснив, что делала заказ понравившегося ей товара и, после того, как посылка прибывала в пункт выдачи, забирала заказ себе, при этом в электронных документах, к которым имела доступ, указывала, что товар не дошел до места назначения, сообщили в областном УМВД.

Таким образом, девушка завладела мобильным телефоном, дорогой одеждой и косметикой. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Часть похищенного девушка вернула.