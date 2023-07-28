Во Владимире начали закупать новую технику для уборки города зимой

. Фото: Евгения АЩАУЛОВА

Некоторое время назад на Горсовета Владимира обсуждалась проблема нехватки коммунальной техники для уборки города зимой. Специалисты ЦУГД жаловались, что большая часть автопарка изношена и скоро выйдет из строя. И нужно обновлять технику.

И вот стало известно, что муниципальный «Центр управления городскими дорогами» начал масштабную закупку новой коммунальной техники. На эти цели выделено свыше 197,3 млн рублей из городского и областного бюджетов. На эти деньги будет закуплено в 2023 году 29 единиц коммунальной и специальной техники. В том числе два автогрейдера, лаповый погрузчик, шесть комплексных дорожных машин, разметочная машина, бульдозер, несколько погрузчиков различного класса.

Часть техники уже поступила на предприятие. Остальные машины ждут своего часа. По ним либо заключены контракты, либо они будут заключены в ближайшее время. Также глава города Владимира Дмитрий Наумов пообещал , что программа закупки новой коммунальной техники продолжится в 2024-2025 годах.